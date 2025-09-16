CHARIDHAM

Pak PM US Visit: ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର! ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଶେହେବାଜ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍କରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା…

ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆମେରିକା ଯିବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହେବାଜ ସରିଫ । ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବା ମଧ୍ୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଏକ ଏପରି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିପାରେ। ଖବର ଅଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହେବାଜ ସରିଫ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହେବାଜ ସରିଫ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଏହି ଖବର ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ବକ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଶେହେବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦୁଇ ନେତା ବାହାୱାଲପୁର ଆକ୍ରମଣ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ କାତାର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ UNGA ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ

ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା ଯିବେ। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 80ତମ ଅଧିବେଶନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବ୍ରାଜିଲ ନେତା ପ୍ରଥମ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ରେ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।

ମୁନିର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ

ପୂର୍ବରୁ, ୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ୍ ଅସୀମ୍ ମୁନିର ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେ ଏକ ବନ୍ଦ ରୁମରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାଗରିକ ପ୍ରତିନିଧି ବିନା ଏହି ସ୍ତରରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

