ଆମେରିକା ସହ କି ପ୍ଲାନ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଶେହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଲୋଜ ଡୋର ମିଟିଂକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଆମେରିକା ସହ କି ପ୍ଲାନ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ? ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଶେହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଲୋଜ ଡୋର ମିଟିଂକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ୱାଶିଂଟନ: ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଗୁରୁବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25) ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ, ମୁନିର ଏବଂ ଶାହବାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ବୈଠକ ସମୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତଠାରୁ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଶାହବାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଶାହବାଜ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ
ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଶେହବାଜ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ସମୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତୁର୍କୀ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ୟୁଏଇ, ଜର୍ଡାନ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଶେହବାଜଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା
ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶାହବାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା ଭାରତକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
ଆମେରିକା ଭାରତ ପାଇଁ ଭିସା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏହା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।