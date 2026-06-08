ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଖେଳିଲା ରକ୍ତର ହୋଲି; ୨୭ ମୃତ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର

ଶାହଜେବ ହବିବ ନାମକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଗୁଳିକରି ମାରି ଦେଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ସୁରକ୍ଷାବଳର ବର୍ବରତା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଲାଇଲା ଗୁଳି। ଯେଉଁଥିରେ ଯାଇଛି ୨୭ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପିଓକେରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ପିଓକେରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜଏଣ୍ଟ ଅୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଅନୁସାରେ, ଶାହଜେବ ହବିବ ନାମକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଗୁଳିକରି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାୱଲକୋଟର କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୨୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ…

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତରଳ ଇସ୍ପାତ; ୮ ମୃତ…

ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ଅତିକମରେ ୨୭ ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସସ୍‌ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି।

ଅୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଦାବି କରିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କମିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ସୁରକ୍ଷାବଳ ନିହତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଶବକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୨୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ…

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତରଳ ଇସ୍ପାତ; ୮ ମୃତ…

ଭେଜ ବିରିୟାନୀକୁ ନେଇ ମହାସଂଗ୍ରାମ; ରାସ୍ତାକୁ…

ପବରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର; ମଦ ପିଇବାକୁ…

1 of 9,683