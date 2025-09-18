ପାକିସ୍ତାନର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା: ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର, 140 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା ଅଟା କେଜି; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାଁକି ଆସିଲା ଏଭଳି ସଙ୍କଟ?
ଇସଲାମାବାଦ: କେବେବି ସୁଧୁରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଖାଲି ଆତଙ୍କୀ ପୋଷି ପୋଷି ହୋଇଯିବ କାଙ୍ଗାଳ । ନିଜ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ପାକ୍ । ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଋଣ ନେଇ କିଣୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭୋକରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ପଞ୍ଜାବ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବବୃହତ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଗହମ ଏଠାରୁ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଞ୍ଜାବରୁ ଗହମ ପରିବହନ ଉପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସିନ୍ଧ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଇଦାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗରିବ ପରିବାରରଙ୍କୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ରୋଟି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ।
ପଞ୍ଜାବ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅସାଧାରଣ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେକପୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଗହମ ଏବଂ ମଇଦା ବୋହି ନେଉଥିବା ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ଅଟକାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଅଟାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଟା ବସ୍ତା ପ୍ରାୟ ₹1,800 ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ସେହି ବସ୍ତା ₹2,800 ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 68 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ବୋଝକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଅବନତିଶୀଳ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତରେ ମଇଦାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ) ମଇଦାର ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ୨୯୦୦ ଟଙ୍କା। ତଥାପି, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ ହେବ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ
ପାକିସ୍ତାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଜାରିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚଣା ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୩୬୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା। ମୁଗ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୫୧୦ ଟଙ୍କା। ମସୁର ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୩୬୦ ଟଙ୍କା।