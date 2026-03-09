(Video)ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ମୁହଁ; ଭାରତ ଜିତିବା ପରେ ବଦଳିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟାନ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ‘ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲୁ…’
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ପରେ, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଗଠନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି: ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜ୍ ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିରନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ପିନର ସକଲୈନ ମୁସ୍ତାକ, ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ଅଧିନାୟକ ସାନା ମୀର, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମର ଗୁଲ ଏବଂ ସୋଏବ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଭିଡିଓରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିଅନ ପରି ଖେଳିଛି।
ମହମ୍ମଦ ଆମିର ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ: ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଆମିର ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଆମିର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୫୫ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଯାହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ।
