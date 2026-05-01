ଭାରତରେ ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କୁ.., ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏ କ’ଣ କହିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଔକାତ୍ ଦେଖାଇଦେଲା ଭାରତ

ଭାରତରେ ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କୁ.., ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏ କ’ଣ କହିଲା ପାକିସ୍ତାନ

By Jyotirmayee Das

Ind vs Pak: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶେହବାଜ୍ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କାଶ୍ମୀରୀଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। ଭାରତରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଢାଲ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ଆନ୍ଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ସରକାର କେବଳ କାଶ୍ମୀରରେ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଂଗଠିତ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଏବଂ ମୁସଲିମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ।”

ବିଶ୍ୱ କଦାପି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବ ନାହିଁ

ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ୧୯ କେଜି…

ବଡ଼ ଖବର: ମେ’ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ…

ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାହିର କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀରରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପରିଚୟ, ଭାଷା ଏବଂ ରୀତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଭୁଲ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ।

RSSର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାହିର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାମିଆରେ RSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ RSS ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାକୁ ‘ହିନ୍ଦୁକରଣ’ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି।”

RSSକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ?

ତାହିର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାମିଆରେ RSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସଂଗଠନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପାଦ ଥାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଜାମିଆ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ । ତାହିର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜାମିଆ ମଧ୍ୟରେ RSS ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ନିନ୍ଦା କରୁ।”

ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଖପାତ୍ର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି ନେତା ଗୀତା ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗିତ ବୟାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୀତା ତ୍ୟାଗୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ‘ଜିହାଦ’ରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ “ଘୁଷୁରି ପରି” ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ତାହିର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଶବ୍ଦାବଳୀର ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ।

ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ୧୯ କେଜି…

ବଡ଼ ଖବର: ମେ’ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ…

ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଭିତିରି ଖେଳ,…

EPFOରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୁଲ୍ ପଡ଼ିପାରେ…

