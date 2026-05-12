ଲୁଚି ଛପି ଇରାନକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଧୋକେବାଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ମୁନିର୍ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍, ରାଗିକି ଲାଲ୍ ଟ୍ରମ୍ପ
ଲୁଚି ଛପି ଇରାନକୁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଧୋକେବାଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ମୁନିର୍ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍
Iran-US War: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ଆମେରିକୀୟ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଇରାନର ସାମରିକ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଏୟାରବେସରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ନିଜର ସଫେଇ ରଖିଛି।
କ’ଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ
CBS ନ୍ୟୁଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ଇରାନ ନିଜର ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ‘ନୁର ଖାନ୍ ଏୟାରବେସ’କୁ ପଠାଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ‘RC-୧୩୦’ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନଜର ରଖିବା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ତେହେରାନ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ CBS ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଫେଇ:
ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅନେକ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଥିଲା।
କିଛି ବିମାନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଇରାନୀ ବିମାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଏହାର କୌଣସି ‘ସୁରକ୍ଷା ବା ଆଶ୍ରୟ’ ଦେବା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।