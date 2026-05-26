ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଝଟକା, ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଶରିଫ୍ ସରକାର, ଆବ୍ରାହମ୍ ଆକର୍ଡ ସ୍ଵାକ୍ଷର ପାଇଁ କଲେ ମନା

By Jyotirmayee Das

Abraham Accords: ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫ ଏବଂ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଶାସକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ୫ଟି ମୁସଲିମ ଦେଶକୁ ‘ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତି’ (Abraham Accords) ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ଚିହିଁକି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ଉପରେ ଆମେରିକାକୁ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇସଲାମାବାଦ ‘ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତି’ରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଉଚିତ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ  ଏବଂ ବହରିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ମିଶର ଏବଂ ଜର୍ଦ୍ଦାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିଟି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

ଆମର ମୂଳ ଆଦର୍ଶର ବିରୋଧୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଫାଇଦା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ‘ସମା ଟିଭି’କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଚାରଧାରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ।”

ପାକିସ୍ତାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କାଏମ ରହିଛି ଯେ, ୧୯୬୭ ମସିହା ପୂର୍ବର ସୀମା ଆଧାରରେ ‘ପୂର୍ବ ଜେରୁଜେଲମ’କୁ ରାଜଧାନୀ କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଫେଲିଷ୍ଟିନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ କଦାପି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା ଆମକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।”

ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି ବସିବୁ?

ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କେମିତି ବସିବେ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ରତିଏ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ?” ଏହାସହ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପାସପୋର୍ଟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ‘ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଧ ନୁହେଁ’। ଆସିଫ୍ ପାକିସ୍ତାନର ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏ କି ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ‘ଅଭିଶାପ’ ବୋଲି କହିବା ସହ ସେଠାରେ ଗଣସଂହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

 

