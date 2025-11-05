Pakistan Nuclear War: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭିତିରିଆ ଚାଲ! ଏହି ପାହାଡ଼ରେ କରୁଛି ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ…

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭିତିରିଆ ଚାଲ!

By Seema Mohapatra

ଇସଲାମାବାଦ: “ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର” ସମୟରେ ଭାରତ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ଦୁର୍ଗମ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୂତଳ ଚାମ୍ବର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଜୟ ସିନ୍ଧ ମୁତ୍ତାହିଦା ମହାଜ (JSMM) ର ସଭାପତି ଶଫି ବୁର୍ଫତ ବୁଧବାର ଦିନ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଚିଠିରେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ସିନ୍ଧୀ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୀ କର୍ମୀମାନେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା (IAEA) କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଚିଠିଟି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା

ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶିତ ଚିଠିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ୟୁରାନିୟମ୍ ସମୃଦ୍ଧି, ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଚିଠିରେ ଜାମଶୋରୋର ଉତ୍ତରରେ ନୋରିୟାବାଦ ନିକଟ, କାମ୍ବର-ଶାହଦାଦକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିପାଖରେ ଏବଂ ମାଞ୍ଝର ହ୍ରଦର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସାମରିକ ଗୁପ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଭୂତଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବୁର୍ଫତ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ଥାନୀୟ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ତାରିଖ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତିର ଦାବି

ବୁର୍ଫତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭୂମିଗତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ପରମାଣୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ପରିବେଶଗତ କ୍ଷତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସିନ୍ଧର ନଦୀ, ଚାଷ ଜମି, ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ସୀମାପାର ପରିବେଶଗତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନଜରରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 170 ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସଂଖ୍ୟା 200 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଭୟ

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୟ କରୁଛି ଯେ, କାଳେ ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ । ସିନ୍ଧି କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ IAEA ଭଳି ସଂଗଠନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ନୂତନ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପାରିଦର୍ଶୀତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ।

