ଶେଷରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, UNGAରେ ନୋବେଲ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଲା ମନୋନୀତ

ଶାହବାଜ ଏବଂ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା (UNGA)ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ UNGAରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ UNGAରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି।

ଶାହବାଜ ଏବଂ ମୁନିର ମହାନ: ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ମହାନ ଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏନଜିଏରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା।

ଶାହବାଜ କ’ଣ କହିଥିଲେ: UNGA ଅବସରରେ, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ରୋକିବା ସମ୍ପର୍କରେ ANIର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶାହବାଜ ସରିଫ ପ୍ରଥମେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା ଶାହବାଜ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, “ଆମେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛୁ।”

ANI ଦ୍ୱାରା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।

