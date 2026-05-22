ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନ: ମୁସଲିମ ନାଁ ବଦଳାଇ ରଖିଲା କୃଷ୍ଣନଗର, ରାମ ଗଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର, ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼

ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନ: ମୁସଲିମ ନାଁ ବଦଳାଇ ରଖିଲା କୃଷ୍ଣନଗର, ରାମ ଗଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର, ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼
ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି । ‘ଲାହୋର ହେରିଟେଜ୍ ଏରିଆ ରିଭାଇଭାଲ\' ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛି
ଇସ୍ଲାମବାଦ: ମୁସଲମାନ ଦେଶରେ ‘ହିନ୍ଦୁ ନାଁ’ । ତାହା ପୁଣି ମୁସଲମାନ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ହିନ୍ଦୁ ନାଁ । ଏକଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ । ହେଲେ ଘଟଣାଟି ସତ । ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାରତର ପରମ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲାହୋରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଓ ଛକର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛିି । ସେହି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ଯଥା; କୃଷ୍ଣନଗର, ରାମ ଗଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର, ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ ଆଦି ରଖାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିକଟରେ ସୁନ୍ନତନଗର ନାଁ ବଦଳାଇ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ନଗର । ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୌଲବି ଜାଫର ଅଲ୍ଲୀ ଛକ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛକ; ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ଛକ ହୋଇଛି ଧରମପୁର; ସାର ଆଗା ଖାନ ଛକ ହୋଇଛି ଡେଭିସ ରୋଡ଼; ଆଲମ ଇକବାଲ ରୋଡ଼ ହୋଇଛି ଜେଲ ରୋଡ଼; ଫାତିମା ଜିନ୍ନତ ରୋଡ଼ ହୋଇଛି କ୍ୱିନ୍ସ ରୋଡ଼; ବେଗମ-ଇନ-ଜିହ୍ନା ହୋଇଛି ଲୱରେନ୍ସ ଗାଡେନ୍; ଇସ୍ଲାମପୁର ହୋଇଛି କ୍ରିଷ୍ଣନଗର; ହମିଦ ନିଜା ରୋଡ଼ ହୋଇଛି ଟେମ୍ପୁଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍୍; ନିଷ୍ଠର ରୋଡ଼ ହୋଇଛି ବ୍ରନ୍ଦାର୍ଥ ରୋଡ଼, ରେହେମାନ ଗଲି ହୋଇଛି ରାମ ଗଲି; ବାବର ମସଜିତ ଛକ ହୋଇଛି ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରୋଡ; ଗାଜିଆବାଦ ହୋଇଛି କୁମାହାରପୁରନ; ଜିଲ୍ଲାନିରୋଡ଼ ହୋଇଛି ଆଉଟଫଲ ରୋଡ ଓ ଶାହରାହ-ଇ-ଅବଦୁଲ ହମିଦ ବିନ ବାଦିସ ହୋଇଛି ଇମ୍ପ୍ରେସ ରୋଡ଼ ।
ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି । ‘ଲାହୋର ହେରିଟେଜ୍ ଏରିଆ ରିଭାଇଭାଲ\’ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀକୁ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବର ଐତିହ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସ୍ୱପ୍ନ । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ରୁପି । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବହେଳା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହରୀକରଣ ଓ ବୈଚାରିକ ପୁନର୍ଲିଖନ ପରେ ସହରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଠନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶରୀଫ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି ଯେ, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ପର୍ୟ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ।
ଶରୀଫଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ସହରୀ ବିକାଶ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ତିନୋଟି ଐତିହାସିକ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ, କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏକ କୁସ୍ତି ଆଖଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଇଞ୍ଜମାମ-ଉଲ-ହକଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କର ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ।
ଦେଶ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଲାଲା ଅମରନାଥ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଅମରନାଥ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସହ ଲାହୋର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କକୁ ଯାଇ କ୍ରେସେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଲବ ପାଇଁ ସେ ବିଭାଜନ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିଲେ। ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା କୁସ୍ତି ଆଖଡ଼ା ଦିନେ ଗୁଙ୍ଗା ପେହଲୱାନ, ଇମାମ ବକ୍ସ ଓ ଗାମା ପେହଲୱାନଙ୍କ ଭଳି ଅନୁଭବୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର କୁସ୍ତିର ମୁକାବିଲା ଦେଖିଥିଲା। ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମିଣ୍ଟୋ ପାର୍କ ଓ କୁସ୍ତି ଆଖଡ଼ାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ।