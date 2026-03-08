ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜମ୍ପ ମାରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମୁନିର ଓ ସରିଫ୍, ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି
Pak on Iran-Israel War: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଇରାନ ପୁଣି ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଉଦି ଆରବରେ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଏକ ବ୍ରିଗେଡକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଇରାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ-ଗେମ୍ ଚଳାଇସାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନର ସିସ୍ତାନ-ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଗିଡ଼ିଯାଉଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ପ୍ରାୟ ୩୮୦,୩୯୦ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୨୫୦ ଟପିପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଦିନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟକୁ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି।
ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। Heavy Industries Taxila ଏବଂ Pakistan Ordnance Factoriesଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନ-ସାଉଦି ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କ’ଣ
ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ସହଭାଗୀତା, ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିକଟତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚୁକ୍ତିନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଉଦି ଆରବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇସଲାମାବାଦର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିତ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।