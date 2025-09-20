Saudi-Pak defence Pact: ବଢିଲା ଚିନ୍ତା, ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରମାଣୁ ଟେକନୋଲୋଜି ଦେବ ପାକିସ୍ତାନ; ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ

ବିଶ୍ବର ବଢଲା ଚିନ୍ତା । ଆଉ ଏହ ମୁସଲିମ ଦେଶକୁ ପରମାଣୁ ଟେକନୋଲୋଜି ଦେବ ପାକିସ୍ତାନ । ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବ-ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଯେ, କଣ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦିଆରବକୁ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେବ ? ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ।” ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମାର ବୁଝାମଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।

ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପାକିସ୍ତାନ-ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସାଉଦି ଆରବକୁ ମିଳିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ।

ସାଉଦି ଆରବ ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି

ଏହି ଘୋଷଣା ସାଉଦି ଆରବ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଛି। ରିଆଦ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରିଥିଲା ​​ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନର ମତ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବର ରଣନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ଭାରତ ତୁଳନାରେ କମ୍ । ଏବେ ଭାରତର ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୨ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ – ପାକିସ୍ତାନ

ପାକିସ୍ତାନ ଶୁକ୍ରବାର (୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫) କହିଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତିକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୁହେଁ। ଏହା କହିଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଶଫକତ ଖାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ସାଉଦି-ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ?

ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭, ୨୦୨୫) ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଏକ ରଣନୈତିକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ କାତାରରେ ହମାସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆସିଛି। ଏହି ବିକାଶ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଭାରତ ଗୁରୁବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫) କହିଛି ଯେ ଏହା ତାହାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।

