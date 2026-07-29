ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ: ୩୨ ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ
ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୩୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୁଣିଥରେ ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱା(କେପି) ଓ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶରେ ବୋମା ବର୍ଷା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୩୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୃତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କହିଛି। ସେମାନେ ସେନା ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଦାବି କରିଛି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ; ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବାଲୁଚ ଓ ପଶତୁନ୍ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆଇଏସ୍ପିଆର୍ର ବୟାନ: ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ମିଡିଆ ୱିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ଆଇଏସ୍ପିଆର) ବୁଧବାର ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଭାରତ ସମର୍ଥିତ ଫିତନା-ଅଲ-ଖୱାରିଜ୍ ଓ ଫିତନା-ଅଲ-ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ନେଟୱର୍କ ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ଓ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ୩୨ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କ’ଣ କହିଛି?: ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ଓ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଜୁଲାଇ ୨୮ ଓ ୨୯ରେ ଉଭୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଓ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଜବତ କରିଛି।
ଆଇଏସ୍ପିଆରର ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି; ଭାରତ ସମର୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତଲାସି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।