ପାକିସ୍ତାନରେ ହଟିବ ‘ପିରିୟଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ’, ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆଗରେ ନଇଁଲେ ସରକାର, ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍
ପାକିସ୍ତାନରେ ହଟିବ ‘ପିରିୟଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ’, ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆଗରେ ନଇଁଲେ ସରକାର
Period Tax: ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ଟାମ୍ପୋନ୍ ଏବଂ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ କପ୍ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ‘ପିରିୟଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ’ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଳାସବ୍ୟସନ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଦେଶରେ ଏହା ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ପାକିସ୍ତାନରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ ଓକିଲଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଅଭିଯାନ ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ କଲେ ଘୋଷଣା
ପାକିସ୍ତାନରେ ସାନିଟାରୀ ଆଇଟମ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ଉପରୁ ୧୮% ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ବଜେଟ୍ରେ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ, ଦେଶର ବହୁତ କମ୍ ମହିଳା କମର୍ସିଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଯାନ ଚଲାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ
ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହମ୍ମଦ ଔରଙ୍ଗଜେବ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ।” ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ନିୟୋଜନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟାଇବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
୨ ଜଣ ଯୁବ ଓକିଲଙ୍କ ଲଢ଼େଇ
ପାକିସ୍ତାନରେ ପିରିୟଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟାଇବା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଯାଏ। ଓକିଲ ଅହସାନ୍ ଜହାଙ୍ଗୀର ଖାନ୍ (୨୯) ଏବଂ ମହନୁର ଓମାର୍ (୨୫) ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲେ। ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ‘ଲକ୍ଜୁରୀ ଆଇଟମ୍’ ବଦଳରେ ‘ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ’ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ମାତ୍ର ୧୨% ଝିଅ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍
ଜାତିସଂଘର ଶିଶୁ ସଂଗଠନ ୟୁନିସେଫ୍ (UNICEF) ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ମାତ୍ର ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଓ ଝିଅ କମର୍ସିଆଲ୍ ସାନିଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଆଜି ବି ପୁରୁଣା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଘରୋଇ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ ଦାମ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ୧୮% ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫% ଅତିରିକ୍ତ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କରକୁ ମିଶାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ସମୁଦାୟ ୪୦% ସରଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବେ।