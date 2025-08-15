(Video) ତୁମକୁ ଶୁଣାଯାଉନି କି…ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ହଙ୍ଗାମା କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ ତା’ପରେ ଗାଳି କଲେ
ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ ଓପନର ଖୱାଜା ମହମ୍ମଦ ନାଫାୟ ରନ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ୟାସିର ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ଏହି ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ରନ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ନାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ୟାସିର୍ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ।
ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ ଓପନର୍ ଖୱାଜା ମହମ୍ମଦ ନଫାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ୟାସିର୍ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ । ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଟେରିଟୋରୀର ଟିଆଇଓ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଶାହିନ୍ ଦଳ ଆସିଥିଲା। ହାସନ୍ ମହମୁଦ ଇନିଂସର ୧୨ତମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ । ୟାସିର୍ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲେ ।
ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନାଫାୟ ଏକ ରନ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଖି କ୍ରିଜ୍ ଛାଡିଦେଲେ । ୟାସିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରନ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ । ସେତେବେଳକୁ ନାଫାୟ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ହାସନ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ବଲ୍ ପାଇଲେ ।
୩୧ ବଲ୍ରେ ୮ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ସହିତ ୬୧ ରନ୍ କରିବା ପରେ, ନାଫାଇ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ନ ରହି ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକ୍ସ ୟାସିରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆନିମେଟେଡ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
Maybe the two Pakistani openers will talk through their mix up nice and calmly…
Or maybe Yasir and Nafay have a different way of communicating 🫣#TopEndT20 | Live on 7plus pic.twitter.com/40kLUR2PBA
— 7Cricket (@7Cricket) August 14, 2025