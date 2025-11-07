ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦି’ଟା ଦିଶୁଛି …ଆତଙ୍କୀ ହାଫିଜଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେଣି ଶେହବାଜଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଧୁଆ …
Pakistan Hafiz Saeed: ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଲାଲ୍ ଚୌଧୁରୀ ପିଏମଏମଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ପୁଣିଥରେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜସରିଫଙ୍କ ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଜମାତ-ଉଦ୍-ଦାୱା (JuD)ର ରାଜନୈତିକ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶେହବାଜଙ୍କ ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ନିଷିଦ୍ଧ JuDର ଶାଖା ପାକିସ୍ତାନ ମରକାଜି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ (PMML)ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ: ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନେଟର ତଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଲାହୋରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଫୈସଲାବାଦର ପିଏମଏମଏଲ ହାଉସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଶେହବାଜସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଇଦର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନକୁ ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ପାଣ୍ଠି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ଲାହୋରର କୋଟ ଲଖପତ ଜେଲରେ ଅଛି।
ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ବିବୃତ୍ତି: ପିଏମଏମଏଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଚୌଧୁରୀ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। “ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଜାତୀୟ ଏକତା, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ,” ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ପାକିସ୍ତାନ:ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ପିଏମଏମଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣେ ସଂଘୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ମଲିକ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ପଞ୍ଜାବର କସୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପିଏମଏମଏଲ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଇଦର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଏମଏମଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନେତା ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିଛି।