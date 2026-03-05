ବାଃରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଃ…ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଥର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ସାଉଦି ଆରବକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଡାର ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଇରାନୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ।
ସାଉଦି ଆରବ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି, ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ଡାର ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ-ସାଉଦି ଆରବ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ରିୟାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ରୋକିଥିଲା।
ସାଉଦି-ପାକିସ୍ତାନ ଚୁକ୍ତି ନାଟୋ ପରି
ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ନାଟୋ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଏହା ଦୁଇ ମୁସଲିମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପାଇଁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରଇକ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଠିକଣାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା।