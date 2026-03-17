‘ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ’, ରମଜାନ ମାସରେ…କାବୁଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ କ୍ରିକେଟର ରସିଦ ଖାନ

Pakistan-Afghanistan 'war': ରସିଦ ଖାନ କଣ କହିଥିଲେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ରସିଦ ଖାନ କଣ କହିଥିଲେ: ରସିଦ ଖାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଘର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ, ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରସିଦ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏପରି ଅବହେଳା, ବିଶେଷକରି ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଏହା ସମାଜରେ ଘୃଣା ଏବଂ ବିଭାଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ।

ରସିଦ ଖାନ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେ ଆଫଗାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ଏହି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ମହମ୍ମଦ ନବି କହିଛନ୍ତି : ଏହି ସମୟରେ, ମହମ୍ମଦ ନବି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କାବୁଲର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ଆଶାକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦେଇଛି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନବି ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମା’ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାମ ଡାକିଥିଲେ, ଏବଂ ରମଜାନର ୨୮ତମ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

More Stories

1 of 5,841