ଭାରତ-ତାଲିବାନ ଭିତରେ ବଢୁଛି ସମ୍ପର୍କ, ସେପଟେ ଜଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ବାଟ ପାଉନି କରିବ କ’ଣ

ଭାରତ-ତାଲିବାନ ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ 

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ଇସଲାମାବାଦ: ଭାରତ-ତାଲିବାନ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ । ଆଉ ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗତକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା।

ପ୍ରକୃତରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଛି।

ଆଫଗାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଡକାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ: ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ (ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ) ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉଲ୍ଲେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଫଗାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତାବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏଥର ନୂଆବର୍ଷରେ ବୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ…

୬ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ଶେଷରେ ବାହା…

କେଉଁ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ: ଗତ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତର ଜନତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତ୍ତାକି ଛଅ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ଏଥର ନୂଆବର୍ଷରେ ବୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ…

୬ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ଶେଷରେ ବାହା…

ତାଲିବାନୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଧମକ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୧୦୦% ଟାରିଫ୍ କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ…

1 of 4,996