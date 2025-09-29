ଆରେ ଏ କ’ଣ… ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍, ଆତଙ୍କି ପରିବାରକୁ ଦେବ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍

ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୟାପଟେନ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନବମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାମ କରିଛନ୍ତି।

ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଲମାନ୍ ଆଗା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଯାହା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।

ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍: ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ଦଳ ଭାବରେ, ଆମେ ଆମର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛୁ।”

ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ବୟାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, କାରଣ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ଭାରତର ଆଚରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ।

ସଲମାନ ଆଗା କଣ କହିଥିଲେ: ସଲମାନ ଆଗା କହିଥିଲେ ଯେ ହାତ ନମିଳାଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟକୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଯାହା କରିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ।” ଆଗା କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଏକା ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମର ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ।”

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏବଂ ଆମେ ରେଫରିଙ୍କ ବୈଠକରେ ଭେଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।

ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ, ଭାରତକୁ ପଚାର: ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଖରାପ। ଆଜି ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ପରିଣାମ ଥିଲା।”

ସଲମାନ ଆଗା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉନାହୁଁ।

ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଘଟିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ।”

