ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବ ପାକିସ୍ତାନ! ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ସହାୟତା ଲୋଡିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଇରାନ-ଆମେରିକା ବୈଠକ
Trump's peace plan : ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ପଥ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
“ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆଲୋଚନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ,” ଶେହବାଜ ସରିଫ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିସାରିଛି।
ସୋମବାର ଦିନ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କହିବାର ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାକଚ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ବନ୍ଧୁ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଆଲୋଚନା ଅନୁରୋଧ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ବୈଠକରେ କିଏ ଯୋଗଦେବେ: ଯଦି ଏପରି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତେବେ କିଏ ଇରାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାକିର ଗାଲିବାଫ ତେହେରାନର ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକ୍ସିଓସ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଏବଂ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ: ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛୁ।”