‘ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ମା’ର କ୍ଷୀର ପିଇଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ’ …ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କୁ ଧମକ; ଥରିଲାଣି ସାରା ପାକିସ୍ତାନ; କିଏ ଦେଲା ଖୁଲମଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?
"ଯଦି ତୁମେ ପୁରୁଷ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମା'ର କ୍ଷୀର ପିଇଛ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼।"ମୁନିରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ପାକିସ୍ତାନ, ଟିଟିପିର ଧମକରେ ଭୟଭୀତ। ସମ୍ପ୍ରତି, ତେହେରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଅନେକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦେଶର ସେନାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ, ଟିଟିପି କମାଣ୍ଡର କାଜିମ୍ ସିଧାସଳଖ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ୍ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼।”
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ତୁମେ ପୁରୁଷ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମା’ର କ୍ଷୀର ପିଇଛ, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼।” ଏହି ବୟାନ ସମଗ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିଟିପି ଏପରି ଧମକ ଦେବା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାଜିମଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୧୦୦ ମିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
୮ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ, ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର କୁର୍ମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିଟିପି ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଟିଟିପି ୨୨ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ସେନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯାନବାହନ ଜବତ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସରକାରୀ ଭାବରେ କେବଳ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଟିଟିପି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଗଠିତ।
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରୟାସ:ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନ ମାଟିରେ ଟିଟିପି ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଅର୍ଥହୀନ। କାବୁଲ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି।