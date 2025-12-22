ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା, ଭାରତକୁ ହରେଇବା ଖୁସିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୧ କୋଟି ଦେବ ଶେହବାଜ ସରକାର

ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୧ କୋଟି...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଦେଶର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରବିବାର ଦୁବାଇରେ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ୧୯୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଇସଲାମାବାଦରେ ଦଳ ଏବଂ ଏହାର ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବରେ ସରିଫ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଦଳର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପରିଚାଳକ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଜୁନିୟର ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ୧୯୧ ରନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ୩୪୮ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା।

ଜବାବରେ ଭାରତ ୨୫୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ନିରାଶ କରିଥିଲା।

କାହା ଠାରୁ ପଦକ ନେଲେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ମଧ୍ୟ ACC ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ACCର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହସିନ ନକଭି, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ।

ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କଥା ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ICC ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁବାସିର ଉସମାନିଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

