Asia Cup Live Streaming:ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଆଜି ହେବ ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର,Pak vs Ban ମୁହାଁମୁହିଁ, ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ

ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌। ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଖାସ୍‌। କାରଣ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଭାରତ ସହ ଫାଇନାଲରେ ଲଢ଼ିବ।
ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ପରି ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଜୁଲାଇରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ 2-1 ରେ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ 5ଟି ଜିତିଛି। ତଥାପି, ଜୁଲାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ T20I ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶ ସାହସୀ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
PAK vs BAN: କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିବେ?
2025 ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 8:00 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଟାରେ ହେବ।
UAE ର କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ vs ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ?
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
