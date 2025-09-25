Asia Cup: ଟସ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ପିଆଇବାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ୩ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ; ପ୍ରଥମେ କରିବ ବୋଲିଂ, …
Asia Cup 2025 : ଟସ ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ , ପରାଜିତ ଦଳ ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ପଡ଼ିବ ବାଦ ।
ଦୁବାଇ: ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ରେ କର ବା ମର ଭଳି ହେବ। ପରାଜିତ ଦଳ ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ବିଜୟୀ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜୟୀ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିସାରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଉଭୟ ଦଳରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?
ବାଂଲାଦେଶର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ୍ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜାକିର ଅଲି ଟସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଅଲି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିବା, ଏବଂ ଆମେ ସେହି ମାନସିକତା ସହିତ ଖେଳିବୁ। ଆମ ଦଳରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି – ସୈଫୁଦ୍ଦିନ୍, ନାସୁମ୍ ଏବଂ ତମିମ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତୋ, ତସ୍କିନ୍ ଏବଂ ଶେଖ୍ ମାହେଦି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି।
ସଲମାନ ଆଗା, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ: ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଚ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ସ୍କୋରବୋର୍ଡ ଚାପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇନାଲ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୨୫ଥର ଖେଳିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ୨୦ ଥର ଜିତିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପରାଜିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁପର ଫୋରରେ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ଭଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବହୁତ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ କାହାର ବିଜୟ ହେବ ଆଉ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ ।