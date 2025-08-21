କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବ ବସିସିଆଇ! IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ହେଲେ BCCI ସହିବ ୧୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି
ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପଛର କାରଣ । କାହିଁକି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ନିକଟତର ହେଉଛି, ଯାହା ୯-୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ଭାରତ ସରକାର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ କିପରି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାହା ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବାର କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ BCCIକୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
୧୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି
BCCIର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ଟି ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ୧୭୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ ସ୍ଲଟ୍ ୨୫-୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣ ଅଧାରୁ କମ୍। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭର ଉତ୍ସ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ଅନେକ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ନୂତନ ନୀତି
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ କୌଣସି ଖେଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।