ଇଜ୍ଜତକୁ ବାଜି ଲଗେଇ କାଲିର ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ! ହାରିଲେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଫେରିବ

By Jyotirmayee

ଦୁବାଇ : ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବେ।

ଆସନ୍ତାକାଲି, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସେମିଫାଇନାଲଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସୁପର ୪ ରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।

ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ମାନ
ପ୍ରଥମେ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବାର ପଥ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକା ଖୋଲି ନାହାଁନ୍ତି।

ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ସମାନ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।

କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ

ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ (IST) ରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ରେ ରାତି ୮ଟାରୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଏକାଦଶରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳ: ସାହିବଜଡା ଫରହାନ, ସାଇମ ଆୟୁବ, ଫଖର ଜମାନ, ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ହାସନ ନୱାଜ, ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ହରିସ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହରିସ ରାଉଫ, ଅବର ଅହମ୍ମଦ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକାଦଶ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା: ପୃଥମ୍ ନିସଙ୍କା, କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କାମିଲ ମିଶ୍ର, କୁସାଲ ପେରେରା, ଚାରିଥ ଆସାଲଙ୍କା (ଅଧିନାୟକ), ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ୱାନିଣ୍ଡୁ ହାସରାଙ୍ଗା, ମହେଶ ଥାକଶାନା, ଦୁଷ୍ମାନଥା ଚମେରା, ନୁୱାନ୍ ଥଶାରା

