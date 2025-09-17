PAK vs UAE Live: ଦୁବାଇରେ ହାଇଡ୍ରାମା, UAE ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଟିମ୍, ଘୁଞ୍ଚିଲା ସମୟ…
ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ହଠାତ୍ ୟୁ ଟର୍ନ । UAE ବିପକ୍ଷରେ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ । ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଭିମୁଖେ ଟିମ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଟିମର ହଠାତ୍ ୟୁ ଟର୍ନ । UAE ବିପକ୍ଷରେ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ । ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଦଳକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ICC ଏବଂ PCB ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।