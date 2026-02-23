ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଅତିଥି ପାକିସ୍ତାନ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ହେବ ବିଦା, ICC ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି!
ପାକିସ୍ତାନର ଗେମ୍ ଓଭର, ଏବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ହେବ ବିଦା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପଲ୍ଲେକେଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ପରାଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବାଦ୍ ଦେବ।
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର କାହିଁକି ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି। କିନ୍ତୁ ICC ର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାହାର କରିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା।
କାରଣ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ-ଇଂଲଣ୍ଡ ପିଚ୍:
ପାକିସ୍ତାନ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପଲ୍ଲେକେଲରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ICC ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଏକ ନୂତନ ପିଚ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୨୨-ୟାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ହେବ, ଅଧିକ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।
ଇଂଲଣ୍ଡର ଜୀବନ୍ତ ପିଚ୍ରେ ଖେଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ ଏପରି ପିଚ୍ରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସ୍ପିନ୍-ଅନୁକୂଳ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଯଦି ପିଚ୍ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି।
ସ୍ପିନ୍-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ:
ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ପିନର। ଦଳରେ ଉସମାନ ତାରିକ, ଶାଦାବ ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ଏବଂ ସାମ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ମଙ୍ଗଳବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ICC ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।
ତେଣୁ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ସୁପର ୮ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ।