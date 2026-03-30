ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ପାକିସ୍ତାନ! ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହେବାର ମିଳୁଛି ୫ ସଙ୍କେତ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ଅରାଜି ଇରାନ, ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ଆମେରିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ସଂଘର୍ଷ – ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୨୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଶା ମଳିନ ହେଉଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି; କିନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଭା ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୫ଟି ସଙ୍କେତ କ’ଣ?
୧. ସ୍ଥଳଭାଗରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
‘ଦି ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥଳ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଠାରୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୯୦% ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଖାର୍ଗରେ ତୈଳ ପାଇପଲାଇନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ USS ‘ତ୍ରିପୋଲି’ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି; ପ୍ରାୟ ୩,୫୦୦ ସୈନିକ ଏବଂ ମେରାଇନ୍ ଜାହାଜରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପାଖାପାଖି ୫୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୮୨ତମ ଏୟାରବର୍ନ ଡିଭିଜନକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଗଠନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
୨. ଇରାନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର:
୧୮ ଏବଂ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଇରାନ କତାରର ରାସ ଲାଫାନ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଉପରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପର୍ଲ GTL ଗ୍ୟାସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ LNG ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ LNG ରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର। ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଗ୍ୟାସ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି।
୩. ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ:
ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଏବଂ ଜାରେଡ୍ କୁଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଭାବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା।
ଭାନ୍ସ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଇସଲାମାବାଦ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହି ଗସ୍ତ ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଇରାନୀ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ରିପୋର୍ଟକୁ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବୋଲି ଲେବଲ୍ କରିବାକୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଟନୈତିକ ପଥ ବନ୍ଦ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
୪. ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି:
ଏହି ସଂଘର୍ଷରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିରାପଦ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଇରାନ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ଇରାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଯଦି ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ ତେବେ ସେ କେବଳ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବ। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ।
୫. ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି:
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲର ବେରଶେବା ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଦୁଇଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ୟେମେନର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା।
ଆମେରିକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନ (MARAD) ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ଯେ ହୁଥିମାନେ ଏବେ ଲାଲ ସାଗର ଏବଂ ଆଡେନ ଉପସାଗରରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି।
ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସଂଘର୍ଷର ପରିସର ବିସ୍ତାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ହୁଥିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ହୁଥି ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ବୋମା ମାଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଯଦି ହୁଥିମାନେ ଏକ ନୂତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଜଳପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଲାଲ ସାଗରକୁ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱେଜ୍ କେନାଲକୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ; ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କେବଳ ୨୯ କିଲୋମିଟର ଚଉଡା, ଯାହା ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ।