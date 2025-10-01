IND vs PAK: ପୁଣି ଭାରତଠୁ ହାରିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଏହି ସୁପର୍ ସଣ୍ଡେରେ ହେବ ସୁପର୍ ମୁକାବିଲା
ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବ ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାଖେଇ ଆସିଲା ରବିବାର, ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୁପର୍ ସଣ୍ଡେରେ ପୁଣି ଥରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ଏଥର ଭାରତର ଝିଅମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ICC ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଭୁଲି, ଏହା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲା ହେବ।
ଭାରତ ଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପରାସ୍ତ: ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ରବିବାରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ପୁରୁଷ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ସୁପର ଫୋର୍ ରାଉଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପରେ, ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପାଳି: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡକୁ ୧୨-୦ ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।
ଏହି ରବିବାର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ: ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ୧୧ ଥର ODIରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭାରତ ଜିତିଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ୧୨ତମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ODIରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୧୨-୦ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ।