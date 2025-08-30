ଦୀର୍ଘ ୯ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏମାନେ

ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପାକିସ୍ତାନ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୩୯ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି UAE ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସାରଜାହ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ନଜର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବା ଉପରେ ରହିବ।

୯ ବର୍ଷ ପରେ ୟୁଏଇ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ: ପାକିସ୍ତା ନ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ।

ଏହାପରେ ଉମର ଆକମଲ (୫୦ ରନ) ଏବଂ ସୋଏବ ମାଲିକ (୬୩ ରନ) ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଏକାକୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ଏବେ ୯ ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ UAE ବିପକ୍ଷରେ ଏକ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। UAE ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। କାରଣ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ବିଜୟୀ ସଂଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ।

ଶାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଏବଂ ସାମ୍ ଆୟୁବ୍ ଖେଳିପାରିବେ: ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ସାମ୍ ଆୟୁବ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଫଖର ଜମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସିପାରନ୍ତି।

ହାସନ ନୱାଜଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ନୱାଜଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମହମ୍ମଦ ହାରିସଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ।

ସୁଫିଆନ୍ ମୁକିମ୍ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି: ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ହାରିସ ରୌଫ ଏବଂ ଫହୀମ ଆଶ୍ରଫଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ସୁଫିଆନ ମୁକିମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

UAE ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ:

ଶାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ସାମ୍ ଆୟୁବ, ଫଖର ଜମାନ, ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା, ହାସନ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ, ଫହିମ ଆଶ୍ରାଫ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଏବଂ ସୁଫିଆନ ମୁକିମ।

