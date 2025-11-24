ସୁପର ଓଭରରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା ପାକିସ୍ତାନ; ପାକ ଖେଳ ଦେଖି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୫ ଜିତିଥିଲା।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୫ ଜିତିଲା। ସୁପର ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର ଓଭରରେ ୭ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମାତ୍ର ୪ ବଲ୍ ରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳର ଇନିଂସ ୧୨୫ ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଓଭରରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହିତ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ସୁପର ଓଭରରେ ବାଂଲାଦେଶ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ତିନି ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ତା’ପରେ ତୃତୀୟ ବଲ୍ ରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରନ କରି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ୧୨୫ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ମାଜ୍ ସଦାକତ୍ (୨୮), ଆରାଫତ ମିନହାସ୍ (୨୫) ଏବଂ ସାଦ ମାସୁଦ (୩୮) ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ରିପନ ମଣ୍ଡଳ ତିନୋଟି ଏବଂ ରକିବୁଲ ହାସନ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ୱିକେଟ୍ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୧ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ରକିବୁଲ ହାସନ ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ ମେହେରବ ୩୭ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ଯୋଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ରକିବୁଲ ହାସନ ୯୬ ସ୍କୋରରେ ୨୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହେଲେ, ବାଂଲାଦେଶ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିପନ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ଗଫର ସକଲେନ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରି ୨୯ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସମାନ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁଇ ଦଳ ୧୨୫ ରନରେ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଓଭରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

