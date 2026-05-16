ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରଚିଲେ ଇତିହାସ; କଲେ ଦ୍ରୁତତମ T20I ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ରେକର୍ଡ, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ପାକିସ୍ତାନର ଫାତିମା ସନା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (ଫିଫ୍ଟି) ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
Fatima Sana Fastest T20I : କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଏବେ IPL 2026 କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଫାତିମା ସନା ମହିଳା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (ଫିଫ୍ଟି) ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜଣକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ କରାଚିଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୫ ବଲ୍ରେ ନିଜର ହାଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ
ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇବାର ରେକର୍ଡ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫିବି ଲିଚଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତର ଋଚା ଘୋଷଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ତିନିଜଣଯାକ ଖେଳାଳି ୧୮-୧୮-୧୮ ବଲ୍ରେ ନିଜ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ମହିଳା T20I ରେ ୫ଟି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
|ଖେଳାଳି
|ଦେଶ
|ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା
|ଫାତିମା ସନା
|ପାକିସ୍ତାନ
|୧୫ ବଲ୍
|ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍
|ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
|୧୮ ବଲ୍
|ଫିବି ଲିଚଫିଲ୍ଡ
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|୧୮ ବଲ୍
|ଋଚା ଘୋଷ
|ଭାରତ
|୧୮ ବଲ୍
|ନିଦା ଡାର୍
|ପାକିସ୍ତାନ
|୨୦ ବଲ୍
ମୁକାବଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ମାତ୍ର ୧୯ ବଲ୍ରେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ମାରି ୬୨* ରନ୍ର ପାରୀ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ୩୨୬.୩୨ ରହିଥିଲା।
ମୁକାବଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୩ ରନ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଇଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାରୀ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାୟରା ଜବୀନ ୩୨ ବଲ୍ରେ ୮ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୫୦* ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଫାତିମା ଏବଂ ସାୟରା ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୨୨ ବଲ୍ରେ ୭୧ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାକି ଆୟଶା ଜାଫର ୨୮ ବଲ୍ରେ ୯ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୪୫ ରନ କରିଥିଲେ।
ରନ ଚେଜ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ୧୭.୧ ଓଭରରେ ୯୦ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଓପନର କେଲିସ ନ୍ଧଲୋଭୁ ୩୨ ରନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାରୀ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୨୦ ରନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାର କରିପାରି ନଥିଲେ। ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ୧୧ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣ ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା (୧୦ ରନ୍) ମଧ୍ୟ ପାର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସାଦିଆ ଇକବାଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ଖାତାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁକାବଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୩୩ ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।