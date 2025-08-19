(Video): ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ…, ଲଣ୍ଡନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମହାଲଢେଇ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଝିଅ ଦେଲା କଡ଼ା ଜବାବ, ଦେଖନ୍ତୁ…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପୁଣିଥରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜଧାନୀ ଲଣ୍ଡନରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଝିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କଠାରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମୁସଲିମ ଝିଅମାନେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଭାରମାତା ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ । ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
⚡ UK: Pakistani goons harass Indian Muslim girls on the streets of London during India’s Independence Day celebrations pic.twitter.com/QDDxArDinQ
— OSINT Updates (@OsintUpdates) August 18, 2025
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେତୋ ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଛପା ହୋଇଥିଲା, 1,2,10 ନା 100…
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ- ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଝିଅଟି ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏତେ କଡ଼ା ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ୍ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ସଂଘର୍ଷ- ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ, ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଂଘର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।