ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହା ମୁକାବିଲା, ହେଲେ ତା’ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୟାପଟେନ୍
ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ହେବ ସୁପର ଫାଇଟ୍, ନବମ ଟ୍ରଫି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦୀର୍ଘ ୪୧ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଦଳର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପରାଜିତ ଅଭିଯାନ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଆହୁରି ନାଟକୀୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋସୁଟ୍ ନହେବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା କହିଥିଲେ, “ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ; ଆମେ କେବଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାଳନ କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ”।
“ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବା ଉପରେ। ଆମେ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ।”
ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି: ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ବଜାୟ ରଖିଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାତ ମିଳାଇବା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଟକୀୟତା ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର ମାନି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା।