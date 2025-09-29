(video) ସାରା ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକୁବିଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ; ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଗାଳି କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦର୍ଶକ, କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଏତେବଡ଼ କଥା

(video) ସାରା ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁକୁବିଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ; ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଗାଳି କଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦର୍ଶକ, କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଏତେବଡ଼ କଥା
କରାଚୀ: ଗତକାଲି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଅନେକ ଘଟଣା ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳୀ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନକଭିଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଘଟଣା ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ।
ଏଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇଭାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦର୍ଶକ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକାକୁ ବେକରେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଭାରତ ପାଖରୁ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ । ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ ବି ଭାରତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟରେ ହରାଇଦେବ ।
ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଲୋକ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ପାରିବେନି । ଭାରତ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମରେଭଲ ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୋତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ ।
ଭିଡିଓଟି ଏକ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟର ବର୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
“INDIA HAMARE BAAP THE AUR BAAP RAHENGE.”
“India se hum nahi jeet sakte, Humaari aukaat nahi hai.”
This is ELITE MELTDOWN
😂😂😂 pic.twitter.com/ufnPdTaoM4
