Ind Vs Pak Final:କଚାଡ଼ି କଚାଡି ଧୋଇବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ; ଭୟରେ ଏବେଠୁ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ କଲେଣି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳୀ…

Asia cup 2025:ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ହାତ ମିଳାଇବା ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏବେ, ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆମିର ୟାମିନ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏହାକୁ ୭-୦ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଆମିର ୟାମିନ୍ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ପାକିସ୍ତାନ, ଆଜି ଏହାକୁ ୭-୦ କରନ୍ତୁ।” ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ରାଫେଲ୍ ଜେଟ୍ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ସେମାନେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ କେବେ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ହରିସ୍ ରୌଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ୬-୦ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ICC କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଆମିର ୟାମିନ କିଏ? ଆମିର ୟାମିନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୮ରେ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳାଳୀ ଜଣକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।

ଉଭୟ ଥର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସାତ ୱିକେଟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଅ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଜବ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

 

