ରାମ ମନ୍ଦିରର ଧର୍ମଧ୍ଵଜା ଦେଖି ରାଗରେ ଜରଜର ପାକିସ୍ତାନ, ଜାତିସଂଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କଥା, କହିଲା…
Ram Temple Dharma Dhwaja: ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଧର୍ମଧ୍ଵଜାକୁ ଦେଖି ରାହରେ ଜର୍ଜରିତ ପାକିସ୍ତାନ । ନିଜ ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଶୋଷଣ, ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉପରେ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଧର୍ମ ଧ୍ଵଜାକୁ ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସବୁଥର ପରି ପୁଣିଥରେ ମିଥା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଚାପର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଧାରା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁସଲିମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦରେ ଧର୍ମଧ୍ଵଜା ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ଏକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଥିଲା।
ଏଥି ସହ ପାକିସ୍ତାନ ଡିସେମ୍ବର ୬, ୧୯୯୨ର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛି ଯେ, ଭାରତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ କରେ। ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଐତିହ୍ୟ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଠାକାର ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆବରଣ ତଳେ ମୁସଲିମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଶାରଦା ପୀଠ ମନ୍ଦିର, କରାଚୀର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ଅନେକ ମସଜିଦ ବିପଦରେ ଅଛି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଉଛି।