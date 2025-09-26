ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ; ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଦେଲେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି , ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ଉପରେ ବାଜି …

Ind vs Pak : ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଦେଲେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର (୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ।

ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମିର ହୁସେନ, ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ। ଆମିର ହୁସେନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର କମର ଚିମାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ଳେଷକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତର ହାରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।

ଆମିର ହୁସେନ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ କଣ କହିଥିଲେ ? ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଭୁଲ ଦୋହରାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଭୁଲ ଦୋହରାଉ, ତେବେ ଭାରତ ସହଜରେ ଫାଇନାଲ ଜିତିଯିବ।

ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇଲେ କମର ଚିମା: ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମର ଚିମା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିବ।

ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ: ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮) ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି।

 

 

