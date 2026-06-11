PoJK ରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି; ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମୁହାଁମୁହିଁ, ଗୁଳିଚାଳନା ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼
ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର (PoJK) ର ଡେରା ଇଦ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ମୁଜାଫରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର (PoJK) ର ଡେରା ଇଦ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାତିସାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ (ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଜଏଣ୍ଟ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (JAAC) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସକାଳ ସମୟରେ ଡେରା ଇଦ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରବଳ ଗୁଳିବିନିମୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଳିଚାଳନା ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ବିଗିଡ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ମସଜିଦ୍ର ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଦ୍ଗା ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ (ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ତରାର୍ କ୍ୟାମ୍ପସ କୁହାଯାଏ) ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼ ସହ ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ‘ସୁଧନ ଏଜୁକେସନ କନଫରେନ୍ସ’ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାର ଏକ ଅଂଶକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ସେଠାରୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚିନାର ହୋଟେଲ ଚୌକ ଆଡ଼କୁ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯଦିଓ ଆହତ ବା ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ‘ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ’ (ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ) PoJK ରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ଏବଂ ମୌଳିକ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଣ୍ଟି-ଟେରରିଜିମ୍ (ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ) ଆଇନ ଆଧାରରେ ‘ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଜଏଣ୍ଟ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି’ (JKJAAC) କୁ ଏକ “ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ” ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ସମାଲୋଚନା କରିଛି।