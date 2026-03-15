୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅବସର ନେଲେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି, ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାମ୍ପିଅନ କରିଥିବା ଅଧିନାୟକ ନେଲେ ସନ୍ୟାସ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଜ୍ଞ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସରଫରାଜ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।
ସରଫରାଜଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୧୭ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଏକମାତ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରଫରାଜ ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୭ରେ ଜୟପୁରରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ODI ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରେକର୍ଡ:
ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ୨୩୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ସରଫରାଜ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ୧୦୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
ସେ ୫୦ଟି ଦିନିକିଆ, ୩୭ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଟି-୨୦ରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ୧୧ଟି ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଜିତି ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର:
ସରଫରାଜଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୫୪ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୧୭ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୬୧ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଟେଷ୍ଟରେ, ସରଫରାଜ ୩୭.୪୧ ହାରରେ ୩୦୩୧ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ୯୧ଟି ଦିନିକିଆ ଇନିଂସରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୩୩.୫୫ ହାରରେ ୨,୩୧୫ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୧ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସେ ୮୧୮ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଜୁନିଅର ଏବଂ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ICC ଟାଇଟଲ:
ସରଫରାଜ ପାକିସ୍ତାନର ଏକମାତ୍ର ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ଜୁନିଅର ଏବଂ ସିନିୟର ସ୍ତରରେ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲେ। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ, ସରଫରାଜଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୧୭ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ:
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଥିବା ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଧଳା ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ – ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ – ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ ରେ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ସରଫରାଜ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ।