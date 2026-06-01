ପ୍ରେମ ନା ଗୁଇନ୍ଦାଗିରୀ! ଏଲ୍ଓସି ଡେଇଁଲେ ଯୁବକ; ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ
ଜମ୍ମୁ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପରେ ପ୍ରେମ। ତା’ପରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରେମିକା। ତେଣୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା(ଏଲ୍ଓସି) ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ଆସୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରେମିକ ଜୀଶାନ ଅହମ୍ମଦ ମୀର। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚାଳିଷା ଘାଣ୍ଟୁଛି।
ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୯ଟା ହେବ। ଉରିର ସିଲିକୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଏଲ୍ଓସିର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି ଯବାନମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜର ପରିଚୟ ଜୀଶାନ ଅହମ୍ମଦ ମୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁଜାଫରାବାଦର ପୈନକାଡି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ନିଜର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ।
ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଜୀଶାନ ଅହମ୍ମଦ ମୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୀଶାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉରି ଅଞ୍ଚଳର ଇରମ୍ ବାନୋଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମୀକାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏଲ୍ଓସି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିବା ଜୀଶାନ କହିଥିଲେ।
They say love has no borders. Zeeshan Mir, a Pakistani, crossed the LoC in Uri to meet his Indian girlfriend Irum Bano and was caught by 12 Grenadiers. If his intentions were pure, the Indian Army should show compassion and let him go. pic.twitter.com/Ux8bIZ9r7O
— Behram Khan (@behram_91khan) May 31, 2026
ମାମଲାର ସଂବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜୀଶାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି।
ଏହି ଯାଞ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାମଲାଟି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନା ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି।