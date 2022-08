(Video) ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଗଉଡ଼ ମୁର୍ଖ, ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ଛେପ ପକାଉଛି, ଲାଜ ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ଶୋ’ରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ହରକତ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି । ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଏକ ଅମାନବୀୟ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି । ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁଙ୍କର ମୋସନ ଉପରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହି ନଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ସତ ସତିକା ଛେପ ପକାଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ କାରନାମା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ । ଏବେ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ରଶିଦ ଏହି ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଛେପ ପକାଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଟିଭିରେ ଆଙ୍କର ରଶିଦ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବ ଦେଖାବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଛେପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ତାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ।

ତେବେ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଶିଦଙ୍କର ଏହି ଛେପ ଭିଡିଓ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ନାନା କଥା କହିବା ସହ ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯିବା ସହ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ରଶିଦ୍ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ।

His new portfolio should be: minister for spitting on live TV. pic.twitter.com/lLudonNcux

— Naila Inayat (@nailainayat) August 3, 2022