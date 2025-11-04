(VIDEO)Pakistan Fans: ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଗାଇଲେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ! ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟର କଲେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍

ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଗାଇଲେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନ-ଗଣ-ମନ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜଗତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟି ଉଭୟ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଶକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମାନବତା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ, ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ  ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ “ଜନ ଗଣ ମନ” ବାଜିବା ମାତ୍ରେ, କିଛି ଏପରି ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଜନ ଗଣ ମନ ଗାଇଲେ!

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସୁନିଧି ଚୌହାନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଏହି ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ, ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସମ୍ମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ସଦ ମହମ୍ମଦ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ!

ଏହି ଭିଡିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର ବାସିନ୍ଦା ଅର୍ସଦ ମହମ୍ମଦଙ୍କର। ତିନି ଜଣ ପ୍ରଶଂସକ ଘରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନରେ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁନିଧି ଚୌହାନ “ଜନ ଗଣ ମନ” ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଏହି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେକର୍ଡ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଗଲା।

ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ

ଅର୍ସଦ ମହମ୍ମଦ ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାଇ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ।” ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି କେହି ଭାରତରେ ଏହା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କିଏ ଜାଣିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା।”

