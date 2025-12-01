ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ବି ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ କରେନ୍ସି
ବାହାରିନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ସାଉଦି ଆରବ, ବ୍ରୁନେଇ, ବାହାରିନ, ମରକ୍କୋ ଏବଂ କାତାର ଭଳି ମୁସଲିମ ଦେଶର ସୁଲତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଦ୍ରାର ଏଠାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ର ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସୁଲତାନ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର କାହାଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଯାଏ।
ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ୩୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର। ବର୍ତ୍ତମାନ UAE ମୁଦ୍ରା, ଦିରହମ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତକ Xe ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଦିରହମ୍ ୭୬.୮୧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।
ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ଏହି ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ। ସାଉଦି ମୁଦ୍ରା, ରିଆଲ ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସାଉଦି ରିଆଲର ମୂଲ୍ୟ ୭୫.୧୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା।
ବ୍ରୁନେଇର ରାଜା ହାସନଲ ବୋଲକିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜା। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୨୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର।
କେବଳ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରୁନେଇ ଏକ ମୁସଲିମ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁସଲିମ। ଏଠାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ। ବ୍ରୁନେଇର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ବ୍ରୁନେଇ ଡଲାର, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୧୭.୭୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା।
ଯେତେବେଳେ ବି ମୁସଲିମ ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କତାରର ରାଜା ତାମିମ ବିନ୍ ହମାଦ ଅଲ ଥାନିଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ଉଠାଯାଏ। ସେ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ କତାରର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର।
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କତାରକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ଏବଂ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ଏଠାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କତାରର ମୁଦ୍ରା, କତାରୀ ରିଆଲ ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ଗୋଟିଏ କତାରୀ ରିଆଲର ମୂଲ୍ୟ ୭୭.୫୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁସଲିମ ଦେଶ ହେଉଛି ବାହାରିନ। ବାହାରିନର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ବାହାରିନ ଦିରମ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାହାରିନ ଦିରମ ୭୫୦.୨୨ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।
ବାହାରିନର ରାଜା, ହମାଦ ବିନ୍ ଇସା ଅଲ୍ ଖଲିଫା, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର।
୯୯% ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ମରକ୍କୋରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟିଏ ମରକ୍କୋନ ଦିରହମର ମୂଲ୍ୟ ୩୦.୪୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା।
ଫୋବର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମରକ୍କୋର ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଷଷ୍ଠଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୫.୭ ବିଲିୟନ। ସେ ଆଫ୍ରିକାର ୫୦ ଜଣ ଧନୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ।