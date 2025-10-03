ହରିୟାଣାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ; ପାକ୍ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ…ଅନେକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା
ହରିୟାଣାର ପଲୱାଲରୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ଗିରଫ । ସେ ପାକ୍ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ । ଏପରିକି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗରେ ହରିୟାଣାର ପଲୱାଲରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୌଫିକ୍ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ସୂଚନା ପଠାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫୋନରୁ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ନୁହ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର କରୁଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ହିସାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିଆଇଏ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ପଲୱାଲର ଆଲିମେଭ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ତୌଫିକ୍ (35) 2022 ରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ, ତୌଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଥିଲେ।
ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପଠାଉଥିଲେ
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ତୌଫିକ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସରେ ନିଯୁକ୍ତ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବିଏସଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଲୱାଲର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପଠାଇଥିଲେ।
ଫୋନରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନମ୍ବର ମିଳିଛି:
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତୌଫିକର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ 12ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ନମ୍ବର ମିଳିଛି। ତୌଫିକ ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଯାଇଥିଲା
ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫେରିବା ପରେ, ତୌଫିକ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭିସା କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର, ପଲୱାଲର CIA ଦଳ ହାଥିନ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ତୌଫିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଛି ଚାଟ୍ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ମିଳିଥିଲା।
ପୋଲିସ ତୌଫିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା, ସରକାରୀ ଗୁପ୍ତ ଆଇନ, 1923 ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପଲୱାଲ ସିଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।