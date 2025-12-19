ଆତଙ୍କୀ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ କରିବେ ୨୬/୧୧ ପରି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଜଳରେ, ଆଲର୍ଟରେ ସେନା …
ଆତଙ୍କୀ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଠାରେ କରିବେ ୨୬/୧୧ ପରି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ
Terror Attack Alert: ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ୨୬/୧୧ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ (୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣ) ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରାବି ନଦୀ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ୧୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପଠାନକୋଟ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜମ୍ମୁର କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ପଠାନକୋଟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ବିଲ୍ଲା ଡନ୍ ଏବଂ ନଜାକତ ହୁସେନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସତର୍କତା ପରେ କଠୁଆ ଏବଂ ପଠାନକୋଟ ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
୨୦୧୬ରେ ପଠାନକୋଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଉରିରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉରି ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ।