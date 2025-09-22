(VIDEO) ଗୁଳି ଚଲାଅ ପଛେ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କର, ଲାଇଭ ଶୋ’ରେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କୀ କଥା କହିଲେ ପାକ୍ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ

ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଚିନ୍ତାରେ କଡ଼ଣ ହେବ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ।

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିଭି ଶୋ’ର ଜଣେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।

ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଟକ୍ ଶୋ’ର ଆଙ୍କର୍ ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଆଙ୍କର୍ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, “ସାର ଯଦି ଏଠାରେ ପୁଅମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଜିତିପାରିବୁ କି?” ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଜଣେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ଯୁବକ ଏଠାରେ ଫାୟାରିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଆମେ ହାରିବୁ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ବାସିତ ଅଲି ଏବଂ କାମରାନ ଆକମଲ ମଧ୍ୟ ଶୋ’ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟକୁ ଆହୁରି କଳୁଷିତ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଆରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ପଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ହାରିସ ରୌଫ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ।

ହାରିସ ରୌଫଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପରି ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୩୯ ବଲ୍ ରେ ୭୪ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ୧୦୫ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସହଜରେ ୧୭୨ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

